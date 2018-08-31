На Сумщине появился новый радиовещатель Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признала победителем конкурса на радиочастоту 101,1 МГц в г. Конотопе ООО «Громада», которое зарегистрировано в г. Сумы.

Мощность передатчика - 0,1 кВт, объем вещания - 24 часа в сутки. Позывной – «Вас приветствует радио «Громада». Территория распространения программ - г. Конотоп (горсовет) и Конотопский район. Партнером местного вещателя будет общественный вещатель - Радио «Промінь». Согласно закону компания имеет 1 год на развитие радиостанции, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.