Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09183

На Сумщине появился новый радиовещатель

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признала победителем конкурса на радиочастоту 101,1 МГц в г. Конотопе ООО «Громада», которое зарегистрировано в г. Сумы.

Мощность передатчика - 0,1 кВт, объем вещания - 24 часа в сутки. Позывной – «Вас приветствует радио «Громада».

Территория распространения программ - г. Конотоп (горсовет) и Конотопский район.

Партнером местного вещателя будет общественный вещатель - Радио «Промінь».

Согласно закону компания имеет 1 год на развитие радиостанции, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.

Общество Конотоп Радио

По тематике

В Конотопе будут судить жестокого убийцу
Сегодня 15:11

В Конотопе будут судить жестокого убийцу

Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который за непристойное предложение с особой жестокостью лишил жизни товарища....

В Ромнах заработала новая ФМ-радиостудия «Ромен»
17.09.2018 10:47

В Ромнах заработала новая ФМ-радиостудия «Ромен»

По случаю празднования Дня города в городе Ромны открыли горрайонную ФМ-радиостудию «Ромен»....

Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки
14.09.2018 16:29

Конотопчанин отобрал кусок сала у пенсионерки

За содеянные ограбления и разбойное нападение конотопчанину грозит до семи лет заключения....

В Конотопе восстановили памятник футболистам
12.09.2018 09:20

В Конотопе восстановили памятник футболистам

На День физкультуры и спорта в Конотопе на стадионе «Локомотив» открыли обновелнный памятник футболистам....

У Конотопі пройде «Твоя Країна Fest»
07.09.2018 14:47

У Конотопі пройде «Твоя Країна Fest»

Фестиваль української музики «Твоя Країна fest» пройде у Конотопі 8 вересня....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
 
"Свободная пара" Д.Фо
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.