На Сумщине появился новый радиовещатель

Мощность передатчика - 0,1 кВт, объем вещания - 24 часа в сутки. Позывной – «Вас приветствует радио «Громада».
Территория распространения программ - г. Конотоп (горсовет) и Конотопский район.
Партнером местного вещателя будет общественный вещатель - Радио «Промінь».
Согласно закону компания имеет 1 год на развитие радиостанции, сообщила представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.
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