Сумские футзалисты начали подготовку к новому сезону

Соперником был один из старожилов чемпионатов города «КомпСервис». Игра получилась интересной и с большим количеством моментов. Лучше реализовать свои удалось команде профи. Итоговый счет - 7:2. Голы в свой актив записали Катеринин (3), Таранченко (2), Довгополов и Сорока. У «компьютерщиков» отличились Ясько и Король.
Сегодня, 21 сентября, в 16:30 в манеже СумГУ состоится ещё один матч между командами «FoodCentre-СумДУ» и «Рятувальник» (Ромны).
Напомним, что первый тур в первой лиге пройдут 6 октября.
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