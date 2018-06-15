Сумские футзалисты начали подготовку к новому сезону 20 сентября объединенная команда «FoodCentre-СумДУ» сыграла первый товарищеский матч в рамках подготовки к играм Первой лиги.

Соперником был один из старожилов чемпионатов города «КомпСервис». Игра получилась интересной и с большим количеством моментов. Лучше реализовать свои удалось команде профи. Итоговый счет - 7:2. Голы в свой актив записали Катеринин (3), Таранченко (2), Довгополов и Сорока. У «компьютерщиков» отличились Ясько и Король.

Сегодня, 21 сентября, в 16:30 в манеже СумГУ состоится ещё один матч между командами «FoodCentre-СумДУ» и «Рятувальник» (Ромны).

Напомним, что первый тур в первой лиге пройдут 6 октября.