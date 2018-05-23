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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47452

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)

Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября около 22.00 в районе Барановки.

Официальных комментариев ПАО «Сумыгаз» не предоставляет, ссылаясь на то, что следственные действия еще не завершены, пишет Sumy.Today.

Размеры утечки газа пока также не называют. Известно, что это одна из самых крупнейших аварий на газопроводах на Сумщине. Причины ее устанавливает следственно-оперативная группа полиции, которая до сих пор работает на месте происшествия, - порыв это или умышленное преступление.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, во время аварии на газопроводе никто не пострадал. Сейчас полиция еще не может начать осмотр места происшествия, потому что ждут, пока догорит газ, который вытек в результате аварии. Предварительно известно, что в полицию поступило заявление о преступлении, однако уголовное производство еще не открыто, поскольку точная причина аварии неизвестна.

По словам пресс-секретаря управления СБУ Олеси Рапуты, в настоящее время сотрудники СБУ мониторят ситуацию и ждут сообщений от следственно-оперативной группы. Если будет подозрение, что авария стала следствием каких-то диверсионных действий, тогда расследованием будет заниматься СБУ.

Право Авария на газопроводе Газопровод Сумыгаз

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