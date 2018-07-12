Полиция: от ожогов на месте аварии на газопроводе скончался сумчанин Начальник полиции Сумского горотдела полиции Павел Карабута сообщил, что сегодня, 22 сентября, в 4 утра от ожогов скончался 73-летний сумчанин, который, предварительно, мог получить ожоги при аварии на газопроводе.

По его словам, одна из версий - злоумышленники залезли в колодец и сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции, в результате чего и произошла авария. Погибший ранее работал газоэлектросварщиком. Мотивы вмешательства в работу ГРС, вероятно, - кража металла, пишет Sumy.Today.

Также по его данным, пожар на газопроводе началась не в 22.00, как сообщалось ранее, а около 18.00. Сообщение в дежурную часть полиции о возгорании поступило в 18.43.

Сейчас в полиции по факту аварии на газопроводе открыли уголовное производство по ст. 292 Уголовного кодекса Украины.