Сумчанки стартовали в чемпионате Украины по хоккею на траве 21-23 сентября в Борисполе проходил первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В этом сезоне в турнире принимают участие 6 команд, 4 из них сумские. Однако из-за несоответствия стандартам поля в детском паркет «Сказка» туры проходят в Борисполе. Результаты игр: 21 сентября «Сумчанка» – «СумДУ» 12:0 «ИФК СумДПУ» – Сборная Полтавской области 7:2 «Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы 5:2 22 сентября Сборная Полтавской области – «СумГУ» Сумы 3:0 «Динамо» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 0:10 «Колос» Борисполь – МСК «Сумчанка» Сумы 0:4 23 сентября «Сумчанка»- «ИФК СумГПУ» 7:0 «Динамо» – Сборная Полтавской обл. 4:2 «Колос» Борисполь – «СумДУ» 5:0 После первого тура у «Сумчанки» 12 очков, дальше – «ИФК СумГПУ», «Колос» – по 9, Сборная Полтавщины, «Динамо» – по 6, «СумДУ» – 3. Следующий тур пройдет через две недели.