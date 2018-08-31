Сумчанки стартовали в чемпионате Украины по хоккею на траве

В этом сезоне в турнире принимают участие 6 команд, 4 из них сумские. Однако из-за несоответствия стандартам поля в детском паркет «Сказка» туры проходят в Борисполе.
Результаты игр:
21 сентября
«Сумчанка» – «СумДУ» 12:0
«ИФК СумДПУ» – Сборная Полтавской области 7:2
«Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы 5:2
22 сентября
Сборная Полтавской области – «СумГУ» Сумы 3:0
«Динамо» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 0:10
«Колос» Борисполь – МСК «Сумчанка» Сумы 0:4
23 сентября
«Сумчанка»- «ИФК СумГПУ» 7:0
«Динамо» – Сборная Полтавской обл. 4:2
«Колос» Борисполь – «СумДУ» 5:0
После первого тура у «Сумчанки» 12 очков, дальше – «ИФК СумГПУ», «Колос» – по 9, Сборная Полтавщины, «Динамо» – по 6, «СумДУ» – 3.
Следующий тур пройдет через две недели.
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