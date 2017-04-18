На прошлой неделе отравились пятеро сумчан

На прошлой неделе в пятую горбольницу госпитализированы 3 взрослых больных с отравлениями неизвестным веществом, медикаментами и суррогатами алкоголя.
Один больной выписан с улучшением, еще двое продолжают лечение. А также двое детей - медикаментами (перекись водорода) и раствором для мыльных пузырьков, сообщили в горотделе здравоохранения.
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....
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