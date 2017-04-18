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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На прошлой неделе отравились пятеро сумчан

На прошлой неделе в пятую горбольницу госпитализированы 3 взрослых больных с отравлениями неизвестным веществом, медикаментами и суррогатами алкоголя.

Один больной выписан с улучшением, еще двое продолжают лечение. А также двое детей - медикаментами (перекись водорода) и раствором для мыльных пузырьков, сообщили в горотделе здравоохранения.

Общество Отравление Отравление детей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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