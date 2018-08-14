В сумских больницах продолжаются ремонты Информация по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара, хирургического отделения), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (проводился мелкий текущий ремонт стационарных отделений и поликлиники), КУ «Сумская городская клиническая больница №4» (проводится капитальный ремонт пищеблока, завершены ремонтные работы овощехранилища, введен в эксплуатацию лифт в поликлиническом отделении №1), КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» (ведутся работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28, ведутся работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжаются работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпус А) по адресу ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по адресу ул. Труда, 3. Заканчивается ремонт приемного отделения для инфекционных больных по адресу ул.Троицкая, 28), КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (проводятся текущие ремонты кабинетов, начат ремонт пола актового зала), КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (проводился текущие ремонтные работы женской консультации).