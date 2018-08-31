В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о результатах инструментально-лабораторных исследований проб воды, отобранных из р. Псел и сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

Результаты проведенных измерений показателей состава и свойств вод свидетельствуют о сбросе сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета с превышением установленных разрешением на специальное водопользование (разрешение №179 / СМ49д-18, выданного сектором в Сумской области Госводагентства от 02.05.2018) от нормативов предельно сброса по следующим показателям:

сброс сточных вод с левой трубы очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты (2,43 мг/дм3 при ПДК 1,0 мг/дм3),

- нитраты (61,9 мг/дм3 при ПДК 30,0 мг/дм3),

- ХПК (99 МГО/дм3 при ПДК 37 МГО/дм 3),

- БПК5 (37,2 мгО2/дм3 при ПДК 15 мгО2/дм3),

- фосфаты (6,61 мг/дм3 при ПДК 5,7 мг/дм3);

сброс сточных вод с правой трубы очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета (в обратном направлении - лицом к реке, по течению):

- нитриты (1,23 мг/дм3 при ПДК 1,0 мг/дм3),

- нитраты (36,1 мг/дм3 при ПДК 30,0 мг/дм3),

- ХПК (105 МГО/дм3 при ПДК 37 МГО/дм 3),

- БПК5 (39,5 мгО2/дм3 при ПДК 15 мгО2/дм3).

Результаты проведенных исследований будут направлены в Сумскую местную прокуратуру.