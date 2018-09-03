Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03174

В Сумской СИЗО пытались передать амфетамин

24 сентября сотрудники государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Л. от гражданина Д., было обнаружено упаковку медпрепарата, в котором одна из капсул находилась в поврежденном состоянии и была заполнена порошком другой консистенции, по внешним признакам похожим на наркотическое средство «амфетамин».

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Амфетамин Наркотики СИЗО

По тематике

В Сумской СИЗО передали наркотики в презервативе
20.09.2018 12:29

В Сумской СИЗО передали наркотики в презервативе

18 сентября в ГУ «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

Сумские копы поймали наркоманов
19.09.2018 17:17

Сумские копы поймали наркоманов

Сумские патрульные обнаружили лиц, которые имели при себе вещество, вероятно наркотического происхождения....

Наркотики пытались доставить в колонию в ведре с двойным дном
19.09.2018 09:47

Наркотики пытались доставить в колонию в ведре с двойным дном

В Роменской исправительной колонии (№ 56) предотвращена попытка доставки наркотиков....

Сумские копы задержали амфетаминщика
18.09.2018 17:22

Сумские копы задержали амфетаминщика

Сумские патрульные задержали мужчину с веществом, внешне похожим на амфетамин....

17.09.2018 16:51

На Сумщине полиция остановила автомобиль с конопляным «урожаем»

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились трое несовершеннолетних пассажиров. Выяснилось, что молодые люди перевозили груз свежесрезанных стеблей конопли....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.