В Сумской СИЗО пытались передать амфетамин

При досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Л. от гражданина Д., было обнаружено упаковку медпрепарата, в котором одна из капсул находилась в поврежденном состоянии и была заполнена порошком другой консистенции, по внешним признакам похожим на наркотическое средство «амфетамин».
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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