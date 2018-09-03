В Сумской СИЗО пытались передать амфетамин 24 сентября сотрудники государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Л. от гражданина Д., было обнаружено упаковку медпрепарата, в котором одна из капсул находилась в поврежденном состоянии и была заполнена порошком другой консистенции, по внешним признакам похожим на наркотическое средство «амфетамин».

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.