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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39186

На Сумщине пограничники обнаружили молдавского наркодилера

Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

24 сентября около 17.30 в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине на микроавтобусе марки «Форд» в качестве пассажира из России прибыл гражданин Молдовы, 1987 года рождения. Во время проверки документов пограничники установили, что лицо находится в международном розыске по подозрению в сбыте наркотического вещества на территории республики Молдова.

Мужчина был задержан установленном порядке и передан представителям Национальной Полиции.

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