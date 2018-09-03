На Сумщине пограничники обнаружили молдавского наркодилера Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

24 сентября около 17.30 в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине на микроавтобусе марки «Форд» в качестве пассажира из России прибыл гражданин Молдовы, 1987 года рождения. Во время проверки документов пограничники установили, что лицо находится в международном розыске по подозрению в сбыте наркотического вещества на территории республики Молдова.

Мужчина был задержан установленном порядке и передан представителям Национальной Полиции.