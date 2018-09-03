На Сумщине пограничники обнаружили молдавского наркодилера

24 сентября около 17.30 в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине на микроавтобусе марки «Форд» в качестве пассажира из России прибыл гражданин Молдовы, 1987 года рождения. Во время проверки документов пограничники установили, что лицо находится в международном розыске по подозрению в сбыте наркотического вещества на территории республики Молдова.
Мужчина был задержан установленном порядке и передан представителям Национальной Полиции.
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