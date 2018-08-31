На границе обнаружили старинные монеты и марки Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные монеты и марки, которые возможно представляют культурную и историческую ценность.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки «ВАЗ» российской регистрации. На нем в Россию, направлялся гражданин Молдовы, 1992 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 5 монет, времен ХVIII - XX вв., которые возможно представляют культурно-историческую ценность. Иностранец скрыл их в подлокотнике салона автомобиля среди других личных вещей.

В тот же день в пункте пропуска «Екатериновка» правоохранители обнаружили 28 почтовых марок издательства 1952 - 1978 года. Их пытался вывезти в Россию в багажном отделении автомобиля марки "Додж", гражданин России, 1969 года рождения.

Сейчас монеты и марки изъяты сотрудниками ГФС, продолжается экспертиза.