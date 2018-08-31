Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31131

Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео)

23 сентября, около 2 часов, на улице Героев Крут экипаж патрульных, чтобы привлечь свидетелей для проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, подал сигнал об остановке водителю Chevrolet Aveo.

Водитель легковушки проигнорировал это требование. Однако, проехав небольшое расстояние, автомобиль резко затормозил. Как выяснилось, пассажиры авто подняли рычаг ручного тормоза, чтобы остановить транспортное средство, а затем забрали ключи из замка зажигания.

Подойдя к машине, полицейские поняли, почему водитель проигнорировал их требование об остановке. Тот имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина сначала настойчиво утверждал, что является пассажиром, а водитель ушел в неизвестном направлении. Однако это опровергли другие пассажиры Chevrolet.

Поэтому патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот согласился. Результат теста на состояние опьянения показал положительный результат - 1,2 промилле алкоголя, что более чем 6 раз превышает допустимую норму.

При оформлении административных материалов мужчина начал уговаривать работников отдела мониторинга и аналитического обеспечения, которые также прибыли на место происшествия, не привлекать его к ответственности. А как вознаграждение пообещал снять с карточки и передать полицейским 5000 гривен. Впоследствии сумма возросла до 7000. Стражи порядка неоднократно предупреждали мужчину об ответственности за такие действия, впрочем, его это не останавливало.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для фиксации указанного факта и составили на водителя административные материалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП.

Право Взятка Патрульная полиция Пьяный за рулем

По тематике

У врача-взяточника нашли больше миллиона гривен
Сегодня 15:43

У врача-взяточника нашли больше миллиона гривен

Главе врачебно-квалификационной комиссии сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки....

На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч
Вчера 16:22

На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч

На Сумщине разоблачен глава врачебно-квалификационной комиссии, который требовал у участника ООС 140 тыс. грн за установление инвалидности....

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы
21.09.2018 12:23

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы

В Ахтырке во время получения 300 долларов США взятки разоблачен заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы....

19.09.2018 11:11

Сумские копы остановили пьяного водителя грузовика

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя грузовика, который перевозил крупногабаритный груз....

18.09.2018 16:14

В Сумах будут судить экс-патрульную, которая нанесла пьяному телесные повреждение

Назначено к судебному разбирательству дело по обвинению сотрудницы полиции по факту превышении служебных полномочий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.