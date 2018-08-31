Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео) 23 сентября, около 2 часов, на улице Героев Крут экипаж патрульных, чтобы привлечь свидетелей для проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, подал сигнал об остановке водителю Chevrolet Aveo.

Водитель легковушки проигнорировал это требование. Однако, проехав небольшое расстояние, автомобиль резко затормозил. Как выяснилось, пассажиры авто подняли рычаг ручного тормоза, чтобы остановить транспортное средство, а затем забрали ключи из замка зажигания.

Подойдя к машине, полицейские поняли, почему водитель проигнорировал их требование об остановке. Тот имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина сначала настойчиво утверждал, что является пассажиром, а водитель ушел в неизвестном направлении. Однако это опровергли другие пассажиры Chevrolet.

Поэтому патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот согласился. Результат теста на состояние опьянения показал положительный результат - 1,2 промилле алкоголя, что более чем 6 раз превышает допустимую норму.

При оформлении административных материалов мужчина начал уговаривать работников отдела мониторинга и аналитического обеспечения, которые также прибыли на место происшествия, не привлекать его к ответственности. А как вознаграждение пообещал снять с карточки и передать полицейским 5000 гривен. Впоследствии сумма возросла до 7000. Стражи порядка неоднократно предупреждали мужчину об ответственности за такие действия, впрочем, его это не останавливало.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для фиксации указанного факта и составили на водителя административные материалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП.