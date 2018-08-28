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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32119

Сумские биатлонисты снова с медалями чемпионата Украины

В Чернигове продолжается летний чемпионат Украины по биатлону.

Сегодня, 25 сентября, прошли гонки преследования, пишет biathlon.com.ua.

Первыми на старт вышли женщины. Победу одержала бывшая белоруска, которая теперь выступает за Киевщину Дарья Блашко, второй была сумчанка Валентина Семеренко, третьей выпускница СумГУ, харьковчанка Ольга Абрамова. Пятая – сумчанка Юлия Журавок, седьмая – глуховчанка Анна Кривонос,

Преследование. Женщины

1.  Дарья Блашко (2+0+0+0)  30:09,2

2.  Валя Семеренко (1+1+1+1)  +28,0

3.  Ольга Абрамова (0+1+0+1)  +51,1

4.  Екатерина Бех (0+1+1+2)  +1:49,9

5.  Юлия Журавок (2+2+1+0)  +2:00,5

6.  Надежда Белкина (0+1+2+1)  +2:15,7

Среди мужчин первенствовал «хозяин» трассы Сергей Семенов, дальше – сумчане Евгений Ивченко и Богдан Цымбал,, уроженец Сумщины Артем Тищенко – пятый.

Преследование. Мужчины

1.  Сергей Семенов  (0+0+0+1)  31:01.5        

2.  Евгений Ивченко  (0+0+2+1)  +1:46.0

3.  Богдан Цымбал  (0+0+1+2)  +1:47.8

4.  Виталий Кильчицкий  (1+0+2+2)  +1:57.8

5.  Артем Тищенко  (0+1+1+0)  +1:58.2    

6.  Тарас Лесюк  (0+0+1+4)  +2:36.2

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