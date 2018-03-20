Сегодня в Сумах ветренно

Спасатели предупреждают: во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 6 сентября днем по г. Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
В в четверг, 14 июня, вечером во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину....
На выходных ураганный ветер свалил несколько рекламных конструкций в Сумах....
По информации Украинского Гидрометцентра 21 марта утром в большинстве областей Украины снег, метель....
По информации Украинского гидрометеорологического центра до конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег,...