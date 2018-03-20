Сегодня в Сумах ветренно Днем 27 сентября по г. Сумы и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение.