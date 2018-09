Юные сумские бейсболисты стали чемпионами Украины Детская команда Сумской КДЮСШ «Украина» по бейсболу стала победителями соревнований открытого Чемпионата Украины среди юношей (Литл_Лига) "New Little League baseball of Ukraine 2018».

Игры проходили в г. Кременец Тернопольской области с 24 по 27 сентября. Подготовил спортсменов тренер Юрий Ворона.