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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15247

Юные сумские бейсболисты стали чемпионами Украины

Детская команда Сумской КДЮСШ «Украина» по бейсболу стала победителями соревнований открытого Чемпионата Украины среди юношей (Литл_Лига) "New Little League baseball of Ukraine 2018».

Игры проходили в г. Кременец Тернопольской области с 24 по 27 сентября. Подготовил спортсменов тренер Юрий Ворона.

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