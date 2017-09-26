Юные сумские бейсболисты стали чемпионами Украины

Игры проходили в г. Кременец Тернопольской области с 24 по 27 сентября. Подготовил спортсменов тренер Юрий Ворона.
7-9 сентября в Черноморске прошел Финал четырех чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе Б высшей лиги....
23-24 июня в Сумах прошли очередные игры чемпионата Украины по бейсболу....
2-3 июня прошли игры второго тура в дивизионе Б высшей лиги чемпионата Украины по бейсболу....
12-13 мая прошли матчи первого тура чемпионата Украины по бейсболу....
23-24 сентября БК «Вороны» принимал в Сумах в 1/4 финала кубка Украины по бейсболу «Биотехком-СДЮШОР-2» из Кропивницкого....