Канада заинтересована в сотрудничестве с Сумщиной На этом акцентировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук во время встречи с главой Сумской облгосадминистрации Николаем Клочко.

Посол приехал в Сумскую область, чтобы обсудить с Николаем Клочко вопросы налаживания активного двустороннего сотрудничества Канады и Сумщины, а также экспорта продукции, изготовленной в Сумской области.

По словам посла, из Украины в Канаду уже успешно экспортируют мебель, обувь, текстиль, кондитерские изделия и IT-технологии. Сумщина может стать одной из областей, которая также экспортирует свою продукцию.

Николай Клочко рассказал и о том, что именно наша область добывает 40% всей украинской нефти и 12% газа. Иностранных гостей это заинтересовало, и они готовы рассматривать пути сотрудничества и в этом направлении.

Предложили они в будущем сотрудничество и в сфере развития семейных ферм и молочных кооперативов.

«Областная власть готова присоединиться к этой инициативе, на законных основаниях способствовать и софинансировать проекты», - подчеркнул Николай Клочко.

В заключение, чиновники обменялись книжными подарками. Глава области представил гостям также инвестиционный справочник Сумщины на двух языках.

В ходе поездки Роман Ващук планирует посетить Сумской областной художественный музей им. Н. Онацкого, Сумской государственный университет, город Тростянец, а также встретиться с предпринимателями в Ахтырке.