Сумские волейболисты добыли первое очко в Суперлиге Сегодня, 28 сентября, прошли первые игры второго тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в виннице с местным ФК «Сердце Подолья». Игра завершилась победой хозяев площадки 3:2 (25-19, 19-25, 25-17, 23-25, 15-12), но за поражение на тай-брейке (короткой пятой партии) проигравшей команде дается одно очко. Выигравшей - 2. Таким образом это первое очко сумчан в Суперлиге после двух поражений в первом туре от хмельницкого «Новатора» 3:1, 3:0.

Другие матчи дня:

«Беревестник-ШВСМ» (Чернигов) – ВК «МХП-Винница» (Винница) 1:3

«Новатор» (Хмельницкий) – «Барком-Кажаны» (Львов) 2:3

«Фаворит» (Лубны) – Сборная Харьковской области – «Юракадемия» (Харьков) 2:3.

Лидирует пока «МХИ-Винница» - 9 очков, у «Баркома-Кажаны» и «Сердца Подолья» - по 8, у «Новатора» - 7, в нижней части турнирной таблицы – «Юракадемия» - 2, «ШВСМ-СумДУ» и «Фаворит» - по 1, у «Буревестника-ШВСМ» - 0.

Завтра пройдут повторные игры.