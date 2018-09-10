Сумы все еще не готовы к отопительному сезону Только 92% домов получили акты готовности к отопительному сезону от ООО «Сумытеплоэнерго».

Об этом сегодня, 1 октиября, на аппаратном совещании в мэрии доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- После проведенной работы на сегодня выданы акты готовности домов на 92%, - доложила она. – По ОСМД было проведено совещание. ОСМД приступили к подготовке к отопительному сезону. Мы начали выдачу актов готовности.

- Наверное, все же не приступили, а продолжают, - уточнил мэр Сум Александр Лысенко. – Все-таки почему-то именно с ними больше всего проблем… А кто у нас в лидерах, аутсайдерах по жэкам?

- В лидерах «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Рембуд», все остальные примерно ровно, а среди ведомственных жэков есть аутсайдер – «Техкомсервис». Сейчас вызываем к себе. Они обслуживают 8 домов, пока нас не вызывали ни на один объект.

Как доложил директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх, по территории их обслуживания около 90% актов готовности.

- Не совсем ситуация по ЧП «Рубин», там принято 4 из 7 домов, по «Комэнерго-Сумы» - 66 из 77, - сообщил он. – По ОСМД 11 из 23 уже готовы.

- Осталась неделя, чтобы уже на 100% быть готовыми к запуску, - подытожил мэр. – Дальше уже будем смотреть по среднесуточной температуре и будем принимать решение. Жду ото всех в четверг, в 16.00, все бумаги о 100-процентной готовности.