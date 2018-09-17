Шосткинец добровольно сдал в полицию найденный обрез времен войны 44-летний мужчина добровольно сдал правоохранителям найденный в лесополосе обрез времен Второй мировой войны.

Шосткинец рассказал правоохранителям, что ружье нашел в лесу во время сбора грибов. Вблизи дерева он заметил сумку, прикиданную мусором, в которой и находилось оружие.

«Опасную находку правоохранители направили на экспертизу, после чего она будет уничтожена, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Хорошо, что граждане осознают, какой вред может нанести оружие и сдают его в полицию».

Напомним, что граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся у них незаконно, в соответствии с требованиями ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

Более того, если граждане с 1 по 31 октября добровольно будут сдавать в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.