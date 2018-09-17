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«Развалил Глухов, развалю и Украину», – соцсети отреагировали на поход Терещенко в президенты

Пользователи соцсетей высмеяли заявление экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко о походе на выборы президента. В Фейсбуке за сутки появились сотни карикатур и демотиваторов с Мишелем Терещенко и его женой Еленой.

«После развала городского хозяйства Глухова французский миллиардер и экс-мэр Глухова Мишель Терещенко и его жена Елена Терещенко решили двигать Мишеля на пост Президента», - пишут пользователи соцсети.

Они также вспомнили, что еще недавно Терещенко хотел сделать Глухов конопляной столицей Украины.

«Кажется Мишель Терещенко уже легализовал траву в отдельно взятой квартире - в своей) Все «за» Мишеля! С конопляным президентом не пожрем так хоть поржем», - пишут в Фейсбуке.

«Экс-мэр Глухова Michel Terestchenko был послан техническим кандидатом оттягивать голоса у Гриценко) Наверное, он поссоветовался со своей женой Olena Terestchenko

Предлагаю ему слоган: «Не справился с Глуховым, справлюсь с Украиной!». Представляю реакцию глуховчан, которых он предал», – написала пользователь сети Олеся Буценко.

Как известно, Мишель Терещенко заявил, что идет с поста мэра Глухова и будет баллотироваться в президенты Украины. По мнению политологов, Терещенко станет техническим кандидатом против Гриценко.

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