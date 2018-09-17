В чемпионате Сумщины по футболу смена лидера

ФК «Тростянец» 0:0 «Виктория» (Николаевка)
«LS Group» (В.Сыроватка) 0:7 «Альянс» (Липовая Долина)
Голы: Фарид Сулейман (1), Атаманюк Артем (9, авт.), Анцибор Андрей (46), Осадчий Ян (65), Пилипенко Артем (75, 78, 87).
В турнирной таблице на первой место вышел «Альянс» - 40 очков в 15 играх, на 2 меньше у «Виктории», у «LS Group» - 31 в 16-ти, у ФК «Тростянец» - 29 в 15-ти.
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