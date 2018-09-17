Сумские футзалисты стартовали в Лиге чемпионов 3 октября два воспитанника сумского футзала Николай Белоцерковец и Евгений Змысля стартовали в Лиге чемпионов.

Чемпион Украины «Продэксим» (Херсон) в Сербии уступил испанскому «Интер-Мовистар» со счетом 0:3. Сегодня украинский клуб, в составе которого играет Николай Белоцерковец, сыграет против местной команды «Экономац». Начало матча в 21:30. Ссылки на трансляцию:

http://www.ekonomac.com/prenos-uzivo/

http://www.ipsport.net/live.html

Евгений Змысля и его команда «ЛидСельМаш» (Беларусь) не хватило одного гола для камбэка в матче с португальским «Спортингом» 2:3. Сегодня белорусы сыграют с представителями Косово - командой «Феникс». Начало матча в 21:30. Ссылка на трансляцию:

http://www.rtklive.com/en/livestream/