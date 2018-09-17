Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53467

Сумские футзалисты стартовали в Лиге чемпионов

3 октября два воспитанника сумского футзала Николай Белоцерковец и Евгений Змысля стартовали в Лиге чемпионов.

Чемпион Украины «Продэксим» (Херсон) в Сербии уступил испанскому «Интер-Мовистар» со счетом 0:3. Сегодня украинский клуб, в составе которого играет Николай Белоцерковец, сыграет против местной команды «Экономац». Начало матча в 21:30. Ссылки на трансляцию:

http://www.ekonomac.com/prenos-uzivo/

http://www.ipsport.net/live.html

Евгений Змысля и его команда «ЛидСельМаш» (Беларусь) не хватило одного гола для камбэка в матче с португальским «Спортингом» 2:3. Сегодня белорусы сыграют с представителями Косово - командой «Феникс». Начало матча в 21:30. Ссылка на трансляцию:

http://www.rtklive.com/en/livestream/

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CINETECH+, 2D 10:00 12:30 15:00 20:10
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
«Тайна дома с часами» Элай Рот (США, 2018)
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14:50 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Смолфут» Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг (США, 2018)
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«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
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16:45 — 45 грн. 20:25 — 50 грн.
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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