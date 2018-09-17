Сумские футзалисты стартовали в Лиге чемпионов

Чемпион Украины «Продэксим» (Херсон) в Сербии уступил испанскому «Интер-Мовистар» со счетом 0:3. Сегодня украинский клуб, в составе которого играет Николай Белоцерковец, сыграет против местной команды «Экономац». Начало матча в 21:30. Ссылки на трансляцию:
http://www.ekonomac.com/prenos-uzivo/
http://www.ipsport.net/live.html
Евгений Змысля и его команда «ЛидСельМаш» (Беларусь) не хватило одного гола для камбэка в матче с португальским «Спортингом» 2:3. Сегодня белорусы сыграют с представителями Косово - командой «Феникс». Начало матча в 21:30. Ссылка на трансляцию:
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