В Сумах дерево упало на авто

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Олег Кривцов.
«Ул. Первомайская, 29. 4 октября 13 час. 40 мин. Слава Богу, при падении деревья не придавило пешеходов».
В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....
Сегодня, 15 июня, на улице Набережная р. Сумки возле бывшего кафе «Місто розваг» упало старое дерево....
Об упавшем еще несколько дней назад дереве написала на своей странице в фейсбуке депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина....
28 марта вечером от шквального ветра упало дерево на Химгородке....
На Сумщине в результате непогоды 1 человек погиб, произошло 3 пожара, 9 населенных пунктов остались без электроснабжения....