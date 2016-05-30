В Сумах дерево упало на авто Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Олег Кривцов. «Ул. Первомайская, 29. 4 октября 13 час. 40 мин. Слава Богу, при падении деревья не придавило пешеходов».