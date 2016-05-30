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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08458

В Сумах дерево упало на авто

Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Олег Кривцов.

«Ул. Первомайская, 29. 4 октября 13 час. 40 мин. Слава Богу, при падении деревья не придавило пешеходов».

Общество Упавшее дерево

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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