Конотопчанин ограбил собутыльника

В Конотопский отдел полиции обратился местный житель с сообщением о том, что один из знакомых его ограбил. Накануне мужчины распивали спиртное дома у заявителя. И во время застолья между ними возникло недоразумение. Возмутившись, гость выхватил деньги и скрылся.
«Полицейские быстро разыскали 27-летнего приятеля заявителя, - комментирует Богдан Войцеховский, начальник Конотопского отдела полиции. - Им оказался местный житель, который признался в содеянном. Но во время проверки его на причастность к совершению аналогичных преступлений, выяснилось, что он причастен и к грабежам в соседней области».
Сейчас в полиции в отношении злоумышленника открытое уголовное производство по ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.
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