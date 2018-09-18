Работники завода «Звезда» в Шостке пообещали перекрыть киевскую трассу 4 октября доведенные до отчаяния работники казенного завода «Звезда», которые уже на протяжении года не получают заработную плату, перекрыли автодорогу Шостка-Сумы.

Требования работников «Звезды»: погасить задолженность по заработной плате, возобновить работу завода, привлечь виновных в доведении предприятия до банкротства к уголовной ответственности, пишет СТС.

Люди требуют от властей принять неотложные меры для преодоления этого кризиса. За неделю до этого на встрече с мэром Шостки Николаем Ногой представители трудового коллектива говорили о необходимости встречи с главой Сумской облгосадминистрации Николаем Клочко как представителем президентской власти на Сумщине. По мнению людей, оборонная отрасль Украины вполне способна решить их проблему, но для этого нужно содействие местных властей.

Работники завода настроены решительно, и в случае, если их не услышат, следующую акцию проведут уже на киевской трассе.