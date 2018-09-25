Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59104

Чемпионат Сумщины: матчи 17-го тура

6 октября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» 0: 0 ФК «Велетень» (Глухов)

ФК «Тулиголовец» 0:5 «LS Group» (В.Сыроватка)

Голы: Билодид Ярослав (2), Завгородний Денис (8 ), Стадник Максим (19, 35, 52, пен.)

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 2:0 ФК «Шостка»

Голы: Радченко Виталий (8 ), Романенко Владимир (89)

В турнирной таблице лидирует «Альянс» (Липовая Долина) – 40 очков (в 15 играх), дальше - «Виктория» (Николаевка) – 38 (15), «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), ФК «Тростянец» - 30 (16), ФК «Велетень» (Глухов) – 25 (16)…

В первой лиге был сыгран последний перенесенный матч.

«Сумстрой-СНАУ (Сумы) 0:4 «Явор» (Краснополье)

Голы: Нентаси (18 авт.), Кальченко Сергей (85), Мигаль Максим (88), Столбцов Артем (90)

Чемпионом первой лиге, еще за тур до окончания чемпионата, стал «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 31 очко, призеры - «Украина-Токари» (Сумской район) – 30 и «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 28.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

«Прикарпатье» и «Сумы» разделили очки
Сегодня 08:35

«Прикарпатье» и «Сумы» разделили очки

7 октября ПФК «Сумы» играл на выезде в матче 12-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....

05.10.2018 09:19

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

6 октября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....

04.10.2018 09:49

В чемпионате Сумщины по футболу смена лидера

3 октября состоялись два перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге....

02.10.2018 08:51

Чемпионат Сумщины: результаты 16-го тура

29 сентября были сыграны матчи чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах....

Сумские аматоры выбились в лидеры
01.10.2018 15:59

Сумские аматоры выбились в лидеры

29-30 сентября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.