Чемпионат Сумщины: матчи 17-го тура 6 октября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тростянец» 0: 0 ФК «Велетень» (Глухов)

ФК «Тулиголовец» 0:5 «LS Group» (В.Сыроватка)

Голы: Билодид Ярослав (2), Завгородний Денис (8 ), Стадник Максим (19, 35, 52, пен.)

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 2:0 ФК «Шостка»

Голы: Радченко Виталий (8 ), Романенко Владимир (89)

В турнирной таблице лидирует «Альянс» (Липовая Долина) – 40 очков (в 15 играх), дальше - «Виктория» (Николаевка) – 38 (15), «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), ФК «Тростянец» - 30 (16), ФК «Велетень» (Глухов) – 25 (16)…

В первой лиге был сыгран последний перенесенный матч.

«Сумстрой-СНАУ (Сумы) 0:4 «Явор» (Краснополье)

Голы: Нентаси (18 авт.), Кальченко Сергей (85), Мигаль Максим (88), Столбцов Артем (90)

Чемпионом первой лиге, еще за тур до окончания чемпионата, стал «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 31 очко, призеры - «Украина-Токари» (Сумской район) – 30 и «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 28.