Чемпионат Сумщины: матчи 17-го тура

Высшая лига
ФК «Тростянец» 0: 0 ФК «Велетень» (Глухов)
ФК «Тулиголовец» 0:5 «LS Group» (В.Сыроватка)
Голы: Билодид Ярослав (2), Завгородний Денис (8 ), Стадник Максим (19, 35, 52, пен.)
«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 2:0 ФК «Шостка»
Голы: Радченко Виталий (8 ), Романенко Владимир (89)
В турнирной таблице лидирует «Альянс» (Липовая Долина) – 40 очков (в 15 играх), дальше - «Виктория» (Николаевка) – 38 (15), «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), ФК «Тростянец» - 30 (16), ФК «Велетень» (Глухов) – 25 (16)…
В первой лиге был сыгран последний перенесенный матч.
«Сумстрой-СНАУ (Сумы) 0:4 «Явор» (Краснополье)
Голы: Нентаси (18 авт.), Кальченко Сергей (85), Мигаль Максим (88), Столбцов Артем (90)
Чемпионом первой лиге, еще за тур до окончания чемпионата, стал «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 31 очко, призеры - «Украина-Токари» (Сумской район) – 30 и «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 28.
7 октября ПФК «Сумы» играл на выезде в матче 12-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
6 октября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....
3 октября состоялись два перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге....
29 сентября были сыграны матчи чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах....
29-30 сентября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....