Мужская гандбольная команда СумГУ выиграла турнир в Конотопе 6 октября в Конотопе прошел Открытый кубок по гандболу, посвященный А. А. Демидко, который является родоначальником этого вида спорта в городе.

Кроме хозяев турнира, поздравить Олега Демидко с днем рождения приехали команды «СумГУ» (Сумы), «Интайм» (Сумы) и команда города Гребенка.

Турнир проходил по круговой системе - каждый сыграл с каждым. Команда СумГУ во всех своих матчах оказалась сильнее соперников и единолично заняла первое место. На втором и третьем месте оказались команды с равным количеством очков - по 3 у каждой, однако благодаря лучшей разнице забитых / пропущенных именно команда «Интайм» заняла 2-ое место, оставив хозяев турнира с бронзовыми наградами.