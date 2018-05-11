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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мужская гандбольная команда СумГУ выиграла турнир в Конотопе

6 октября в Конотопе прошел Открытый кубок по гандболу, посвященный А. А. Демидко, который является родоначальником этого вида спорта в городе.

Кроме хозяев турнира, поздравить Олега Демидко с днем рождения приехали команды «СумГУ» (Сумы), «Интайм» (Сумы) и команда города Гребенка.

Турнир проходил по круговой системе - каждый сыграл с каждым. Команда СумГУ во всех своих матчах оказалась сильнее соперников и единолично заняла первое место. На втором и третьем месте оказались команды с равным количеством очков - по 3 у каждой, однако благодаря лучшей разнице забитых / пропущенных именно команда «Интайм» заняла 2-ое место, оставив хозяев турнира с бронзовыми наградами.

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