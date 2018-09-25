На Сумщине фейковый банкир обогатился на 16 тысяч Жертвой аферистов стала 33-летняя жительница Середина-Будского района, которая наткнулась на псевдобанкира и потеряла немалую сумму собственных денег.

С сообщением о мошенничестве к работникам Середина-Будского отделения полиции обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей на мобильный поступило смс-сообщение о блокировке ее кредитной банковской карты. А когда она позвонила по указанному номеру телефона, чтобы узнать больше информации, трубку поднял мужчина, назвавшийся банковским работником. Он предложил женщине сделать новую карточку и перечислить на счет деньги со старой. Она согласилась. После чего злоумышленник продиктовал номер карты для зачисления денег, куда она отправила 8 тысяч гривен. И в течение нескольких минут ей позвонили снова и сообщили, что операция не прошла, и она еще раз перечислила 8 тысяч гривен, потеряв таким образом 16 тысяч.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители продолжают проверку и делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника. Работники полиции в очередной раз обращаются к жителям области с просьбой быть менее доверчивыми и не перечислять свои деньги незнакомцам. Полицейские отмечают, что все банковские операции проходят исключительно в учреждениях банка, а с подобными предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.