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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы направлены в Ичню

Более 35 работников управления патрульной полиции в Сумской области направлены в Черниговскую область.

Патрульные осуществляют патрулирование города Ичня во избежание мародерства, обеспечивают охрану общественного порядка по периметру, а также оказывают помощь в эвакуации населения. На въездах в город организовано блокпосты, где инспекторы осуществляют отвод движения гражданского транспорта.

Напомним: сегодня ночью на военных складах рядом с городом сдетонировали снаряды.

Право Ичня Патрульная полиция

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