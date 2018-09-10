Сумские копы направлены в Ичню Более 35 работников управления патрульной полиции в Сумской области направлены в Черниговскую область.

Патрульные осуществляют патрулирование города Ичня во избежание мародерства, обеспечивают охрану общественного порядка по периметру, а также оказывают помощь в эвакуации населения. На въездах в город организовано блокпосты, где инспекторы осуществляют отвод движения гражданского транспорта.

Напомним: сегодня ночью на военных складах рядом с городом сдетонировали снаряды.