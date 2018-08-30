В Сумах внедряют «Онлайн школу» во всех заведениях Администраторам системы «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа» 8 октября передали от разработчика планшеты.

Мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил администраторов за понимание необходимости внедрения таких проектов и отметил, что эта система необходима не только городской власти для мониторинга процесса обучения и воспитания детей в школе, но и родителям, которые оперативно будут видеть все данные относительно оценок школьников и посещения ими школ.

Как отметил секретарь городского совета Андрей Баранов, Сумы стали первым городом, который запускает эту систему во всех учреждениях общего среднего образования.

Ранее разработчик уже передал планшеты классным руководителям.

После внесения списков учеников администраторами в базы данных станет доступной функция регистрации и для родителей.