Когда школьники Сумщины будут сдавать ВНО-2019?

В соответствии с приказом, основная сессия тестирования начнется 21 мая с математики.
Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языках - 27 мая, по английскому - 28 мая.
Внешнее оценивание по физике пройдет 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, а по географии - 11 июня.
Завершится основная сессия ВНО проведением тестирования по химии, которое состоится 13 июня.
Результаты участников тестирования будут опубликованы 25 июня.
Регистрация участников на ВНО-2019 стартует 5 февраля.
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