Когда школьники Сумщины будут сдавать ВНО-2019? Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план проведения внешнего независимого оценивания на следующий год.

В соответствии с приказом, основная сессия тестирования начнется 21 мая с математики.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языках - 27 мая, по английскому - 28 мая.

Внешнее оценивание по физике пройдет 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, а по географии - 11 июня.

Завершится основная сессия ВНО проведением тестирования по химии, которое состоится 13 июня.

Результаты участников тестирования будут опубликованы 25 июня.

Регистрация участников на ВНО-2019 стартует 5 февраля.

Каждый пользователь внешнего оценивания получит право сдавать тесты не более чем по четырем учебным предметам.