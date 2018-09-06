Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55137

Когда школьники Сумщины будут сдавать ВНО-2019?

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план проведения внешнего независимого оценивания на следующий год.

В соответствии с приказом, основная сессия тестирования начнется 21 мая с математики.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языках - 27 мая, по английскому - 28 мая.

Внешнее оценивание по физике пройдет 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, а по географии - 11 июня.

Завершится основная сессия ВНО проведением тестирования по химии, которое состоится 13 июня.

Результаты участников тестирования будут опубликованы 25 июня.

Регистрация участников на ВНО-2019 стартует 5 февраля.

Каждый пользователь внешнего оценивания получит право сдавать тесты не более чем по четырем учебным предметам.

Общество ВНО ВНО-2019 Образование

По тематике

Вчера 14:59

В Сумах внедряют «Онлайн школу» во всех заведениях

Администраторам системы «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа» 8 октября передали от разработчика планшеты....

ВНО-2019: объявлены сроки проведения тестирования
02.10.2018 12:20

ВНО-2019: объявлены сроки проведения тестирования

В 2019 году регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 5 февраля и продлится до 25 марта....

17.09.2018 20:15

Две сумские гимназии и школа вошли в ТОП-200 Украины по результатам ВНО

Рейтинг общеобразовательных школ Украины составил информационный образовательный ресурс «Освита.ua» на основании региональных статистических данных Украинского центра качества образования по результатам...

Сумчане голосуют за финансирование продленки
06.09.2018 17:43

Сумчане голосуют за финансирование продленки

За несколько часов под петицией подписались уже 43 человека....

В Сумах городские власти экономят на детях (обновлено)
06.09.2018 09:12

В Сумах городские власти экономят на детях (обновлено)

А сумчане требуют обеспечить финансирование разделения классов на подгруппы....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.