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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились в Полтаве

6-7 октября прошёл открытый чемпионат города Полтавы по тхэквондо (ВТФ).

Участие принимало около 200 человек из 5 регионов Украины. Из сумского спортивного клуба «Звезды Олимпа» выступал 21 спортсмен, 17 из которых заняли призовые места, а именно: 5 первых мест, 6 вторых и 6 третьих.

Среди 22 тренеров, наши тренеры Александр и Мария Хоменко заняли 1-ое место, с наибольшим количеством золотых медалей.

1 место - Кренцыглов Дмитрий, Черевань Виктория, Панасюра Александр, Колеганов Иван, Никитенко Антон.

2 место - Гриценко Богдан, Удовиченко Валерия, Хомутинник Назар, Богданов Миша, Савостин Дмитрий, Ревякин Илья.

3 место - Раев Леонид, Шандрук Иван, Загнойко Илья, Гладков Кирилл, Дегтярёв Дмитрий, Жаловага Егор. 

Спорт Тхеквондо

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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