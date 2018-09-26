На Сумщине заживо сгорела гостья 9 октября в 18:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Слобода Бурынского района.

На тушение привлекли дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил деревянный дом и перекиннулся на крышу летней кухни. Также существовала угроза для расположенных неподалеку двух деревянных хозяйственных сооружений. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение дополнительно привлекли две единицы приспособленной техники местного фермерского хозяйства и хозяйства из соседнего села. Трактора с бочками объемом по 10 т осуществляли подвоз воды от естественного водоема, расположенного на расстоянии 1 км от места пожара.

В 19:44 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. А в 1:44, использовав 50 т воды, пожар ликвидировали. Во время разбора конструкций было обнаружено обгоревшее тело человека.

Всего на тушение от 23-й государственной пожарно-спасательной части были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников районных подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, погибшей оказалась 68-летняя соседка, которая вместе с сыном посетила хозяина дома. Когда произошло возгорание, женщина спала в другой комнате. Мужчины же выбежали на улицу, и из-за сильного задымления попасть в дом уже не смогли. Допустимой причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электроплитки, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области