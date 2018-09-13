В настоящее время вода в озере Чеха не загрязнена Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области проведено исследование воды открытых водоемов (озеро Чеха г. Сумы) в связи с сообщениями в социальных сетях и средствах массовой информации данных о возможном загрязнении водоема и связанной с ним гибели рыбы.

Для установления факта загрязнения водоема были отобраны образцы воды на озере Чеха 24 сентября 2018 года.

Вода открытого водоема была исследована по органолептическим, физико-химическим показателям, а также на содержание пестицидов и ядохимикатов.

По результатам исследования, проведенного Сумской региональной государственной лабораторией Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вода в озере по органолептическим показателям, содержанию сульфатов, хлоридов, водородном показателе, содержание пестицидов (ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД, гептахлор, карбофос, хлорофос, ДДВФ, дельтаметрин, параметрин) соответствует требованиям приложения 11 к Государственным санитарным правилам «Планирование и застройка населенных пунктов», утвержденных приказом МЗ Украины от 19.06.96р № 173; ДСанПиН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимые дозы концентрации, количества и уровни содержания пестицидов в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве».