В Сумах будут судить трех бандитов, которые пытались ограбить ломбард Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые пытались ограбить ломбард в г. Сумы.

Инцидент произошел 30 апреля 2018 года. Двое парней, у одного из которых на голове был чулок, зашли в местный ломбард. Угрожая сотруднику учреждения обрезом охотничьего ружья, потребовали деньги. Сориентировавшись в ситуации, продавец нажал кнопку вызова охраны. Увидев это, злоумышленники скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники полиции установили и через несколько дней задержали обоих нападавших. Один из них местный, а другой из Хмельницкой области. Уже 13 мая задержан также и организатор разбойного нападения, который координировал действия нападающих.

«Им оказался 56-летний житель г. Сумы, который до этого уже попадал в поле зрения правоохранителей за то, что в конце декабря 2017 года он застрелил собаку бывшей жены и угрожал убийством непосредственно женщине. У мужчины во время санкционированного обыска изъят обрез двуствольного ружья 12-го калибра и 28 патронов к нему», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Сумской области Александр Иванющенко.

Действия одного из бандитов, который в соответствии с распределенными ролями лишь наблюдал за обстановкой, квалифицированы по ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) УК Украины. Его сообщника, который угрожал продавцу оружием, кроме вышеупомянутых статей судить еще и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Организатор отвечать по трем указанным статьям, а также еще по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Справка: всем трем нападавшим грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.