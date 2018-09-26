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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:02208

В аварии маршрутки и полицейских под Сумами пострадали четверо

По факту аварии, которая произошла сегодня на Роменской трассе между Сумами и поселком Сад, открытое уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее данным, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, пишет Sumy.Today. По данным Натальи Науменко, сейчас в уголовном производстве речь идет о четырех пострадавших, у одного из которых сломали рука.

Напомним, речь идет о столкновении маршрутки «Сумы- Киев» службы «Сан Авто» и частного авто работника полиции Сумского района.

По словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, в машине правоохранителя всего было три сотрудника полиции Сумского района (вместе с водителем). Они ехали по служебным вопросам и как раз выезжали со второстепенной дороги на главную трассу Сумы - Киев, когда произошло ДТП. Маршрутка «Сумы-Киев» ударила авто полиции в заднюю часть.

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