На Сумщине полицейские изъяли крупную партию наркотиков Почти пять килограммов марихуаны обнаружили и изъяли у 30-летнего жителя Лебединского района работники отдела расследования особо тяжких преступлений ГУНП в Сумской области.

Во время комплексных оперативных мероприятий полицейские решили проверить 30-летнего жителя Лебедина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления на территории области. И когда пришли к нему домой с санкцией на обыск, обнаружили целую партию наркотиков.

«Во время проведения обыска в доме и хозяйственных помещениях правоохранители нашли пакеты и мешки с сухим измельченным веществом зеленого цвета, похожего на марихуану весом почти пять килограммов и свыше 15 килограммов конопляных семян, - комментирует Сергей Оксененко, начальник отдела следственного управления ГУНП в Сумской области. - А это по ценам «черного рынка» составляет около 100 тыс. гривен. В настоящее время устанавливается источник происхождения изъятых наркотических веществ, которые уже направлены на экспертное исследование».

Хозяин дома своей вины не отрицает. Он рассказал, что наркотики хранил для собственного употребления. Однако полицейские не исключают, что он мог сбывать марихуану наркозависимым лицам, что сегодня тщательно проверяется.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по признакам ч.3 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.