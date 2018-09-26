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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41337

Сумски копы поймали любителя «специй»

Патрульные обнаружили у сумчанина вероятно наркотическое вещество.

Во время несения службы на улице Засумская патрульные заметили мужчину, который засуетился и резко изменил направление движения, когда мимо проезжали патрульные полицейские.

Инспекторы остановились и подошли к нему. 27-летний гражданин нервничал, путался во время разговора, а также было заметно, что он хочет что-то выбросить из кармана.

Стражи порядка провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили у сумчанина бумажный сверток с веществом растительного происхождения, которое имело резкий химический запах и внешне было похоже на особо опасное психотропное вещество - спайс.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту отрытое уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

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