Ростиславу Кибец нужна помощь! Ростиславу Кибец диагностировали острый лейкоз. Ему срочно нужна помощь!

Ростику 4 года. Он родился в Роменском районе Сумской области в с. В. Бубны.

Родителей обеспокоило, что обычно веселый ребенок, утратил свою активность – стал вяленьким. Начались колебания температуры тела – от нормальной, до слегка повышенной и высокой. Беспокоили боли в животике. Участковый врач направил ребенка на обследование в районный центр с подозрением на гастрит. В Ромнах после обследования выяснили, что у Ростика рак и нужно безотлагательно ехать в областной центр, так как анализы критические. В Сумах ребенок был определен в отделение гематологии, прошел полное обследование, было назначено лечение для восстановления и поддержки. Ростик уже пошел на поправку, но неожиданно для всех у него сильно подскочило давление. Сейчас Ростислав находится в отделении реанимации. Врачи прилагают все усилия для спасения мальчика.

Лечение ребенка требует значительных затрат. Родители ищут возможности для спасения сына и будут рады любой помощи неравнодушных людей.

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Карта 4149 4991 1448 9758

Получатель- Кибец Юрий Сергеевич (папа)