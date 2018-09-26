В Ромнах во время пожара чуть не взорвались газовые баллоны (видео)

10 октября в 15:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частного домовладения по ул. Весенняя в г. Ромны.
На месте происшествия работал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части, а также местная пожарная команда села Долгополовка.
Поскольку в сооружении находилось сено и сухие дрова, огонь мгновенно охватил все здание. Существовала угроза переброски пламени на вплотную расположенный жилой дом и другое сооружение. Ликвидируя пожар, спасателям удалось вовремя вынести из горящего здания два газовых баллона и предупредить их взрыв.
В 16:06 пожар удалось локализовать, в 20:57 - ликвидировать.
Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды.
В результате пожара повреждена кровля площадью 75 кв. м, стены площадью 50 кв. м.
Допустимая причина пожара - детская шалость с огнем.
Чтобы предотвратить подобные случаи, спасатели призывают граждан разъяснять детям основные правила безопасного поведения, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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