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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах во время пожара чуть не взорвались газовые баллоны (видео)

В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, предотвратив взрыв газовых баллонов и распространения огня на жилой дом.

10 октября в 15:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частного домовладения по ул. Весенняя в г. Ромны.

На месте происшествия работал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части, а также местная пожарная команда села Долгополовка.

Поскольку в сооружении находилось сено и сухие дрова, огонь мгновенно охватил все здание. Существовала угроза переброски пламени на вплотную расположенный жилой дом и другое сооружение. Ликвидируя пожар, спасателям удалось вовремя вынести из горящего здания два газовых баллона и предупредить их взрыв.

В 16:06 пожар удалось локализовать, в 20:57 - ликвидировать.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды.

В результате пожара повреждена кровля площадью 75 кв. м, стены площадью 50 кв. м.

Допустимая причина пожара - детская шалость с огнем.

Чтобы предотвратить подобные случаи, спасатели призывают граждан разъяснять детям основные правила безопасного поведения, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Газовый баллон Пожар Ромны

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