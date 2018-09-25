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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подорвали пять боеприпасов, еще три нашли

11 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны) проведены работы по обезвреживанию двух 82-мм. и двух 50-мм. минометных мин, а также ручной гранаты Ф-1, которые были найдены ранее в Путивльском и Ахтырском районах.

Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 13:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, извне похожих на устаревшие боеприпасы в с. Пески Бурынского района. Находку обнаружили местные жители в лесополосе во время проведения полевых работ. По прибытию спасатели идентифицировали находку как два 100-мм. артснаряд, которые находились на расстоянии до 400 м от жилых домов.

Также в г. Середина Буда на лугу, местные жители обнаружили 85-мм. артиллерийский снаряд. Опасная находка находилась на расстоянии до 400 м от жилых домов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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