На Сумщине подорвали пять боеприпасов, еще три нашли

Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.
В этот же день в 13:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, извне похожих на устаревшие боеприпасы в с. Пески Бурынского района. Находку обнаружили местные жители в лесополосе во время проведения полевых работ. По прибытию спасатели идентифицировали находку как два 100-мм. артснаряд, которые находились на расстоянии до 400 м от жилых домов.
Также в г. Середина Буда на лугу, местные жители обнаружили 85-мм. артиллерийский снаряд. Опасная находка находилась на расстоянии до 400 м от жилых домов.
На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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