Сумская таможня похвасталась поступлениями

В сентябре 2018 года Сумской таможней ГФС направлено в Государственный бюджет Украины 612, 4 млн грн, что на 109, 5 млн грн, или 21,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
При этом, среднедневные поступления таможенных платежей составили 30,6 млн грн, что на 27,9 %, или 6,6 млн грн больше показателя сентября прошлого года.
Субъекты внешнеэкономической деятельности в разрезе видов налогов больше всего заплатили налога на добавленную стоимость – 505,5 млн грн и пошлины – 98,6 млн гривен.
Всего за 9 месяцев 2018 года Сумской таможней ГФС в государственный бюджет направлены 4,0391 млрд грн таможенных платежей.
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