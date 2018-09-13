Сумская таможня похвасталась поступлениями В сентябре ежедневно в бюджет поступало около 31 млн гривен таможенных платежей.

В сентябре 2018 года Сумской таможней ГФС направлено в Государственный бюджет Украины 612, 4 млн грн, что на 109, 5 млн грн, или 21,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом, среднедневные поступления таможенных платежей составили 30,6 млн грн, что на 27,9 %, или 6,6 млн грн больше показателя сентября прошлого года.

Субъекты внешнеэкономической деятельности в разрезе видов налогов больше всего заплатили налога на добавленную стоимость – 505,5 млн грн и пошлины – 98,6 млн гривен.

Всего за 9 месяцев 2018 года Сумской таможней ГФС в государственный бюджет направлены 4,0391 млрд грн таможенных платежей.