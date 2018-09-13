Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23140

Сумская таможня похвасталась поступлениями

В сентябре ежедневно в бюджет поступало около 31 млн гривен таможенных платежей.

В сентябре 2018 года Сумской таможней ГФС направлено в Государственный бюджет Украины 612, 4 млн грн, что на 109, 5 млн грн, или 21,8 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом, среднедневные поступления таможенных платежей составили 30,6 млн грн, что на 27,9 %, или 6,6 млн грн больше показателя сентября прошлого года.

Субъекты внешнеэкономической деятельности в разрезе видов налогов больше всего заплатили налога на добавленную стоимость – 505,5 млн грн и пошлины – 98,6 млн гривен.

Всего за 9 месяцев 2018 года Сумской таможней ГФС в государственный бюджет направлены 4,0391 млрд грн таможенных платежей.

Общество Таможня

По тематике

На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф
Сегодня 13:56

На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф

Сумской таможней ГФС рассмотрено дело о нарушении таможенных правил, результатом чего правонарушителя привлечены к ответственности в соответствии со статьей 485...

Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах
08.10.2018 18:07

Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах

На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни ГФС задержали граждан Казахстана, которые пытались пересечь границу с незадекларированными средствами....

Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой
28.09.2018 16:15

Таможенники задержали контрабандиста со старинной иконой

На таможенном посту «Екатериновка» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской...

20.09.2018 15:07

На таможне задержали незадекларированные товары на 2 миллиона

Сумские таможенники обнаружили правонарушителя, не задекларировал товар на сумму более 2 млн гривен....

Таможенники обнаружили косметические средства на полмиллиона
13.09.2018 09:44

Таможенники обнаружили косметические средства на полмиллиона

На таможенном посту «Конотоп» задержали пассажира поезда «Москва - Одесса», который пытался пересечь таможенную границу Украины, не задекларировав товар на...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.