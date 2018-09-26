Сумские волейболисты вышли в следующий этап кубка Украины из группы смерти

Сегодня, 13 октября, сумская команда «ШВСМ-СумДУ» выиграла у ВК «Крыжополь» 3:0 (25-18, 25-23, 25-18). Хозяева площадки – лубенский «Фаворит» также праздновали победу над черниговским «Буревестником-ШВСМ» 3:1 (27-29, 25-22, 25-16, 25-20).
После двух туров «Фаворит» и «ШВСМ-СумДУ» набрали 6 и 5 очков соответственно и вышли в следующий раунд кубка из так называемой “группы смерти”, так как на этом этапе это была единственная группа с тремя командами Суперлиги. Завтра лубенцы и сумчане разыграют первое место в группе.
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