В центре Сум горит гостиница?

По предварительным данным, горит гостиница «Псел», расположенная в переулке Дачном, пишет СТС.
Происшествие произошло сегодня, 15 октября, в пер. Дачном возле гостиницы «Псел»....
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Конотопе....
В Ромнах спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, предотвратив взрыв газовых баллонов и распространения огня на жилой дом....
В Сумах спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме....
9 октября от дежурной медицинской сестры Белопольской центральной районной больницы поступила информация о пострадавшей....