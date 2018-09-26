В Сумах горела баня Происшествие произошло сегодня, 15 октября, в пер. Дачном возле гостиницы «Псел».

По данным начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, владелица бани исключает возможность поджога, поэтому вывод о причинах возгорания предоставит управления ГСЧС Украины в Сумской области. По ее словам, в настоящее время пожар уже потушен, пишет Sumy.Today.