В Сумах горела баня

По данным начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, владелица бани исключает возможность поджога, поэтому вывод о причинах возгорания предоставит управления ГСЧС Украины в Сумской области. По ее словам, в настоящее время пожар уже потушен, пишет Sumy.Today.
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