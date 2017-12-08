Сумские силачи отличились на кубке Украины 13-14 октября в Чернигове проходил кубок Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям UPC (IPO).

Дебют команды Союза силовых видов Сумщины прошел громко и феерично. Денис Гончаров стал звездой Кубка Украины, подняв на бицепс невероятные 70 кг, при собственном весе чуть более 62 кг.

Занял первое место в категории Open, ветеранов и стал абсолютным чемпионом среди мужчин, выполнил норматив Элита и установил новый рекорд Украины.

Алексей Карпенко в сумме троеборья в категории Open в весовой категории до 90 кг собрал 655 кг, занял чемпионское первое место и выполнил норматив мастера спорта Украины.

Лилия Тимофеева в сумме троеборья среди юниоров 18-19 лет в весовой категории до 60 кг собрала 210 кг и заняла первое место.

Сергей Нечипоренко в категории Open поднял штангу весом 57,5 кг при собственном весе 82,5 кг, став серебряным призером.

Александр Игнатенко в экстремально жиме среди юниоров 18-19 лет в весовой категории до 75 кг пожал штангу весом 75 кг на 20 раз.

Ярослав Савчук в жиме лежа в категории Open в весе до 110 кг победил штангу весом 167,5 кг, что является нормативом Мастера спорта, и занял 2-ое место.