Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16782

Сумские силачи отличились на кубке Украины

13-14 октября в Чернигове проходил кубок Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям UPC (IPO).

Дебют команды Союза силовых видов Сумщины прошел громко и феерично. Денис Гончаров стал звездой Кубка Украины, подняв на бицепс невероятные 70 кг, при собственном весе чуть более 62 кг.

Занял первое место в категории Open, ветеранов и стал абсолютным чемпионом среди мужчин, выполнил норматив Элита и установил новый рекорд Украины.

Алексей Карпенко в сумме троеборья в категории Open в весовой категории до 90 кг собрал 655 кг, занял чемпионское первое место и выполнил норматив мастера спорта Украины.

Лилия Тимофеева в сумме троеборья среди юниоров 18-19 лет в весовой категории до 60 кг собрала 210 кг и заняла первое место.

Сергей Нечипоренко в категории Open поднял штангу весом 57,5 кг при собственном весе 82,5 кг, став серебряным призером.

Александр Игнатенко в экстремально жиме среди юниоров 18-19 лет в весовой категории до 75 кг пожал штангу весом 75 кг на 20 раз.

Ярослав Савчук в жиме лежа в категории Open в весе до 110 кг победил штангу весом 167,5 кг, что является нормативом Мастера спорта, и занял 2-ое место.

Спорт Пауэрлифтинг

По тематике

В Сумах разыграли кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу
01.10.2018 12:25

В Сумах разыграли кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу

29 сентября в Сумах впервые состоялся Кубок Слобожанщины по пауэрлифтингу под эгидой федерации UPC....

Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC
06.09.2018 15:19

Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC

29 сентября в Сумах пройдет Кубок Слобожанщины по отдельным видам пауэрлифтинга....

Сумские силачи покорили Украину
29.03.2018 09:49

Сумские силачи покорили Украину

В Коломые проходили сразу несколько чемпионатов Украины по пауэрлифтингу....

В Краснополье прошел чемпионат Сумщины по пауэрлифтингу
13.03.2018 14:26

В Краснополье прошел чемпионат Сумщины по пауэрлифтингу

10 марта в Краснополье прошел чемпионат Сумской области по классическому и экипировочному пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок,...

Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины
08.12.2017 13:49

Шосткинские силачи отличились на чемпионате Украины

2 декабря в Сваляве (Закарпатская область) прошел Х Чемпионат Украины по пауэрлифтингу, организованный Украинской бездопинговой федерацией пауэрлифтинга....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.