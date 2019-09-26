Сумчанин стал абсолютным чемпионом Европы В Киеве прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям European Championship GPA/IPO.

В нем приняли участие сумчане Денис Гончаров (неоднократный чемпион мира и Европы) и его воспитанник Александр Шило. Денис стал первым в категории «подъем на бицепс», в/к до 67,5 кг. При личном весе 66,3 кг он поднял 70 кг, что позволило также выиграть абсолютное первенство и получить главный приз чемпионата - соревновательный гриф. Александр Шило выступал в весовой категории 82,5 кг и занял второе место, подняв 60 кг.