Сумчанин стал абсолютным чемпионом Европы

В нем приняли участие сумчане Денис Гончаров (неоднократный чемпион мира и Европы) и его воспитанник Александр Шило. Денис стал первым в категории «подъем на бицепс», в/к до 67,5 кг. При личном весе 66,3 кг он поднял 70 кг, что позволило также выиграть абсолютное первенство и получить главный приз чемпионата - соревновательный гриф. Александр Шило выступал в весовой категории 82,5 кг и занял второе место, подняв 60 кг.
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