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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:171079

В Сумах 298 новых случаев COVID-19

Об этом сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 298 случаев заболевания COVID-19. 112 человек выздоровело. 3 летальных случая.

Всего заболело 11203 сумчан, из них 421 ребенок. Количество заболевших горожан составляет 59,3% от областного числа заболевших – 18903.

Выздоровело 4182 сумчан (в том числе 187 детей), что составляет 37,3%. 125 человек умерло - 1,1%.

6896 продолжают лечиться.

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