В Сумах 298 новых случаев COVID-19

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 298 случаев заболевания COVID-19. 112 человек выздоровело. 3 летальных случая.
Всего заболело 11203 сумчан, из них 421 ребенок. Количество заболевших горожан составляет 59,3% от областного числа заболевших – 18903.
Выздоровело 4182 сумчан (в том числе 187 детей), что составляет 37,3%. 125 человек умерло - 1,1%.
6896 продолжают лечиться.
По состоянию на 17 ноября в Сумской области 18903 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 16 ноября в Сумской области 18324 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 16 ноября в Сумской области подтверждено 18324 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Станом на 15 листопада 2020 року на Сумщині 17859 випадків захворювання на COVID-19....
По состоянию на 14 ноября в Сумской области 17437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....