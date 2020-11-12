В Сумах 298 новых случаев COVID-19 Об этом сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 298 случаев заболевания COVID-19. 112 человек выздоровело. 3 летальных случая. Всего заболело 11203 сумчан, из них 421 ребенок. Количество заболевших горожан составляет 59,3% от областного числа заболевших – 18903. Выздоровело 4182 сумчан (в том числе 187 детей), что составляет 37,3%. 125 человек умерло - 1,1%. 6896 продолжают лечиться.