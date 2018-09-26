В Сумах сбушник дал в глаз патрульному (обновляется)

Об этом сообщил один из руководителей сумского «Правого сектора» Сергей Супрун, пишет Sumy.Today.
По его словам, патрульные, получив информацию о водителе с признаками алкогольного опьянения, остановили авто, в котором, как оказалось, находился сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области Халимоненко. Между ним и патрульными возникла потасовка, в результате которой сбушник ударил в глаз патрульного и скрылся с места происшествия. Патрульные пытались его догнать, но тот успел доехать домой и закрылся в своей квартире на Кондратьева, 138. Сейчас под квартирой патрульные ждут следственно-оперативную группу городского отдела полиции.
Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил информацию о травме патрульного. По его словам, авто сбушника было остановлено на ул. Герасима Кондратьева в районе памятника афганцам. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако вместо прохождения освидетельствования, ударил патрульного.
Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, информация сейчас проверяется и, если будет установлено, что это действительно сотрудник СБУ, и он причастен к противоправным действиям, «будет соответствующее реагирование согласно законодательству».
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