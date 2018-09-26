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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах сбушник дал в глаз патрульному (обновляется)

Стычка между патрульными и следователем УСБУ в Сумской области, авто которого остановили полицейские, произошло сегодня, 15 октября, около 19.00.

Об этом сообщил один из руководителей сумского «Правого сектора» Сергей Супрун, пишет Sumy.Today.

По его словам, патрульные, получив информацию о водителе с признаками алкогольного опьянения, остановили авто, в котором, как оказалось, находился сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области Халимоненко. Между ним и патрульными возникла потасовка, в результате которой сбушник ударил в глаз патрульного и скрылся с места происшествия. Патрульные пытались его догнать, но тот успел доехать домой и закрылся в своей квартире на Кондратьева, 138. Сейчас под квартирой патрульные ждут следственно-оперативную группу городского отдела полиции.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб подтвердил информацию о травме патрульного. По его словам, авто сбушника было остановлено на ул. Герасима Кондратьева в районе памятника афганцам. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако вместо прохождения освидетельствования, ударил патрульного.

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, информация сейчас проверяется и, если будет установлено, что это действительно сотрудник СБУ, и он причастен к противоправным действиям, «будет соответствующее реагирование согласно законодательству».

Право Патрульная полиция Пьяный за рулем СБУ

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