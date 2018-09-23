В Сумах крупный порыв водопровода КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм на Лучанской водонасосной станции, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов города.

С 10:00 прекращено водоснабжение в дома урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ или оказания услуги будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.