В Сумах крупный порыв водопровода

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм на Лучанской водонасосной станции, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов города.
С 10:00 прекращено водоснабжение в дома урочища Барановка, ул. Привокзальная, ул. Троицкая, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Горького, ул. Металлургов, ул. Леваневского, ул. Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ или оказания услуги будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
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КП «Горводоканал» сообщает о том, что работу Ново-Оболонского водозабора будет приостановлено....
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